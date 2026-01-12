Man United straci największą gwiazdę? Szatnia spodziewa się odejścia

Manchester United może po sezonie stracić swoją największą gwiazdę. Szatnia przeczuwa, że Bruno Fernandes zdecyduje się na odejście już latem - informuje "The Sun".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Fernandes zakończy przygodę na Old Trafford?

Manchester United wszedł w 2026 rok z prawdziwym przytupem, rozstając się z Rubenem Amorimem. To pokłosie jego nieprzychylnych komentarzy po zremisowanym meczu z Leeds United, bezpośrednio uderzających w klubowe władze. Tymczasowo drużynę prowadzi Darren Fletcher, a lada moment ma ją przejąć Michael Carrick. Ten z kolei pozostanie trenerem do końca obecnego sezonu.

Zwolnienie Amorima może mieć długoterminowe konsekwencje również w kwestii personaliów drużyny. „The Sun” ujawnia, że z szatni docierają sygnały o prawdopodobnym odejściu Bruno Fernandesa. Piłkarze wyczuwają, że największa gwiazda Czerwonych Diabłów czuje się niekomfortowo i planuje przyszłość w innym otoczeniu.

Portugalczyk ma być zmęczonym ciągłym zamieszaniem i problemami na Old Trafford. Dochodzi do tego kwestia rozczarowujących wyników i braku realnej walki o tytuły. Już latem Manchester United liczył się z jego odejściem, a nawet był skłonny go sprzedać, ale sprzeciwił się temu Amorim. Fernandes nie zapomina o tej sytuacji i z pewnością weźmie ją pod uwagę w kontekście swojej przyszłości.

Na 31-latka od dawna polują Saudyjczycy, którzy są gotowi obsypać go złotem, byle tylko ten przyjął ofertę. Dotychczas był wierny Manchesterowi United, ale to się może zmienić. Z pewnością na jego decyzję wpłynie to, gdzie będzie znajdowała się drużyna na koniec obecnego sezonu.