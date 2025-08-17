Manchester United sprowadzi legendę?! To byłaby sensacja

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

David De Gea może wrócić do Manchesteru United

Manchester United wciąż pracuje nad wzmocnieniami w letnim oknie transferowym. Ruben Amorim jakiś czas temu poprosił o środkowego pomocnika. Czerwone Diabły chciały pozyskać Carlosa Balebę, lecz finalnie transakcja nie doszła do skutku. Transfer piłkarza Brighton został przełożony na lato 2026 roku. W międzyczasie włodarze z Old Trafford rozglądają się za nowym bramkarzem.

Przez ostatnie miesiące sondowane były różne nazwiska. Z potencjalnym transferem łączono takich golkiperów jak: Emiliano Martinez, Gianluigi Donnarumma, Marc-Andre ter Stegen czy Mike Maignan. Okazuje się, że w grę wchodzi także były zawodników Red Devils.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z najnowszych doniesień The Sun wynika, że Manchester United po cichu sprawdza, czy jest możliwy powrót Davida De Gei. Hiszpan to legenda klubu z Old Trafford, z którym był związany w latach 2011-2023. Łącznie rozegrał dla angielskiego giganta 545 meczów. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Premier League, Pucharze Anglii oraz Lidze Europy.

Po zakończeniu sezonu 2022/2023 jego kontrakt z Manchesterem United nie został przedłużony. De Gea przez rok pozostawał na bezrobociu, a następnie latem 2024 roku podpisał kontrakt z Fiorentiną. Źródło twierdzi, że w umowie z Violą zapisana jest niewielka klauzula odstępnego. Ten fakt mógłby ułatwić powrót 34-latka na Old Trafford.