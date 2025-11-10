Man United ruszy po nowego napastnika. Amorim straci trzech piłkarzy

Manchester United w styczniu nie będzie mógł skorzystać z trzech zawodników. Kontuzji doznał Benjamin Sesko, a na Puchar Narodów Afryki pojadą Amad Diallo i Bryan Mbeumo. Jak donosi serwis The Mirror na transfer napastnika liczy Ruben Amorim.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mbeumo i Diallo lecą na PNA, Sesko kontuzjowany – potrzebny nowy napastnik

Manchester United pod wodzą Rubena Amorima w końcu zaczął grać na miarę oczekiwań. Zmianie uległa nie tylko pozycja w tabeli, ale przede wszystkim gra Czerwonych Diabłów. Na chwilę obecną ekipa z Old Trafford ma na swoim koncie serię pięciu meczów bez porażki. Co więcej, w ostatnich dziewięciu spotkaniach w lidze przegrali tylko dwukrotnie.

Gdy wydawało się, że 20-krotny mistrz Anglii wraca na odpowiednie tory, okazało się, że niebawem mogą mieć poważne braki kadrowe. W ostatnim meczu kontuzji doznał Benjamin Sesko. Wszystko wskazuje na to, że to uraz kolana, który wykluczy go na dłuższy czas. Na domiar złego zimą na Puchar Narodów Afryki poleci dwóch zawodników: Bryan Mbeumo i Amad Diallo.

Strata trzech zawodników ofensywnych to duży cios dla Amorima. W związku z tym Portugalczyk będzie musiał dokonać zmian w wyjściowej jedenastce. Jak donosi serwis The Mirror, niewykluczone, że zimą Czerwone Diabły ruszą na łowy, aby znaleźć nowego napastnika. W klubie chcą jeszcze poczekać na wyniki badań Sesko, ponieważ to od tego będzie zależał ewentualny transfer.

Na ten moment Manchester United zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Natomiast strata do TOP4 Premier League po 11. kolejkach wynosi jedynie jeden punkt. Po przerwie na reprezentacje Ruben Amorim i spółka zmierzą się m.in. z Evertonem i Crystal Palace.