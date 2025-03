Man United monitoruje dwóch bramkarzy. Onana na wylocie

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Lucas Chevelier i Senne Lammens obserwowani przez Man United

Andre Onana trafił do Manchesteru United latem 2023 roku z Interu Mediolan. Nerazzurri na transakcji z Kameruńczykiem zrobili złoty interes, ponieważ rok wcześniej sprowadzili go na zasadzie wolnego transferu. Natomiast na sprzedaży bramkarza zarobili aż 50 milionów euro. W porównaniu do roku spędzonego w Serie A przygoda w Premier League nie przebiega tak, jakby tego oczekiwał.

28-latek popełnia liczne błędy i dość często zdarza mu się tracić kuriozalne bramki. W pierwszym sezonie w Anglii kibice nie szczędzili mu słów krytyki, co miało wpływ na jego pewność siebie. Aktualna kampania również nie należy do udanych, ponieważ Onana w 40 meczach zachował zaledwie 9 czystych kont, tracąc aż 53 gole.

Ostatnio w prasie pojawiły się informacje, że Manchester United rozważa sprzedaż Kameruńczyka. Onana miał przykuć zainteresowanie jednego z klubów w Saudi Pro League. Czerwone Diabły ze względu na kiepską formę bramkarza są gotowi dać mu odejść.

Dodatkowo w klubie rozpoczęły się poszukiwania ewentualnego następcy. Jak twierdzi portal The Sun, pod obserwacją 20-krotnego mistrza Anglii znalazło się dwóch bramkarzy. Pierwszy z nich to Lucas Chevelier z OSC Lille, który niedawno był wymieniany w kontekście transferu do FC Barcelony. Drugi kandydat to dość niespodziewane nazwisko, bowiem to mało znany na arenie europejskiej – Senne Lammens. 22-letni bramkarz z Belgii gra na co dzień w Antwerpii, gdzie przeniósł się w 2023 roku z Club Brugge.