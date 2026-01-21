Man United czai się na piłkarza Barcelony. U Flicka gra niewiele

Manchester United w poszukiwaniu nowego pomocnika bierze na radary również sytuację w Barcelonie. Na listę życzeń trafił Marc Casado, który może zdecydować się na zmianę klubu - informuje "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Raphinha i Marc Casado

Casado zdecyduje się na nowy klub? Gigant wkracza do gry

Marc Casado w zeszłym sezonie pełnił ważną rolę w drużynie Hansiego Flicka, ale w tym nie dostaje już tak wielu szans. Podstawowy duet w środku pola tworzą Pedri oraz Frenkie de Jong, którym niemiecki szkoleniowiec ufa najbardziej. Dla 22-latka to trudny czas, choć Barcelona oczywiście dalej na niego liczy. Niewykluczone jednak, że nastawienie samego zawodnika skłoni ją do zaplanowania jego przyszłości zupełnie inaczej.

Celem Casado jest powrót do regularnej gry, a w Barcelonie może mieć z tym duży problem. Z tego względu nie wyklucza zmiany otoczenia, nawet w perspektywie najbliższych tygodni. W grę wchodzi przeprowadzka do Atletico Madryt, gdzie Diego Simeone z pewnością znalazły dla niego miejsce. Pomocnik może też poczekać do lata, by lepiej ocenić swoje szanse na grę dla giganta z Katalonii.

Wówczas będzie miał też więcej kierunków przeprowadzki. „Mundo Deportivo” twierdzi, że jego sytuacji w klubie przygląda się Manchester United, który może ruszyć po niego po zakończeniu obecnego sezonu.

Na Old Trafford konsekwentnie przygotowują się do wzmocnienia drugiej linii. Na liście życzeń widnieją takie nazwiska, jak Carlos Baleba, Elliot Anderson czy Adam Wharton. Sprowadzenie któregokolwiek z nich wiąże się jednak z wydatkiem w okolicach 100 milionów euro. Z tego względu rozpatruje się też kandydaturę wychowanka Barcelony, który byłby znacznie tańszy.