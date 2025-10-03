Man United chce kolejnego bramkarza. Wielki transfer w grze

Emiliano Martinez nadal na celowniku Man United
Manchester United dokonał latem zmian na pozycji bramkarza. Pod koniec okna transferowego zdecydowano, że Andre Onana zostanie wypożyczony. Kameruńczyk przeniósł się do Trabzonsporu, a wcześniej stracił miejsce w bramce na rzecz Altaya Bayindira. Dość niespodziewanie dotychczasowy rezerwowy stał się „jedynką”, ale jego występy pozostawiają wiele do życzenia.
Rozstanie z Onaną wymusiło transfer nowego golkipera. Kandydatów do transferu było wielu w tym m.in. Gianluigi Donnarumma. Ostatecznie reprezentant Włoch trafił do Manchesteru, ale tego z niebieskiej części miasta. Z kolei Czerwone Diabły za kwotę 21 milionów euro sprowadziły Senne Lammensa. 23-latek wcześniej grał w Belgii, broniąc barw Royal Antwerpia.
W kontekście transferu do Manchesteru United głośno było o Emilianie Martinezie. Bramkarz Aston Villi miał być blisko przenosin do 20-krotnego mistrza Anglii, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Okazuje się jednak, że włodarze z Old Trafford nie zrezygnowali z mistrza świata. Jak donosi Football Insider w styczniu Czerwone Diabły chcą wznowić rozmowy z The Villans ws. Argentyńczyka.
Martinez, choć na moment stracił miejsce między słupkami Aston Villi, po zamknięciu okna transferowego wrócił do bramki. W tym sezonie wystąpił w 4 meczach, w których tylko raz zachował czyste konto, tracąc 3 gole.