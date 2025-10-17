Man United chce gwiazdę Interu. Natychmiastowa reakcja

Manchester United jest zainteresowany sprowadzeniem Federico Dimarco. Jak podaje Tuttosport, zawodnik nie zamierza zmieniać klubu. Jego zamiarem jest zakończyć karierę w Interze Mediolan.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez i Federico Dimarco

Federico Dimarco na radarze Man United. Wiadomo, co na to Inter

Manchester United w dwóch poprzednich oknach transferowych postawił na totalną rewolucję kadrową. Ruben Amorim, który piastuje stanowisko menadżera, pozbywa się zawodników, którzy nie pasują do jego koncepcji. W ich miejsce sprowadza nowych piłkarzy o charakterystyce odpowiadającej systemowi gry, który preferuje. W najbliższym czasie będzie rozglądał się za nowym wahadłowym.

Z informacji podanych przez Tuttosport wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Federico Dimarco. Reprezentant Włoch może grać zarówno w roli wahadłowego, jak i również lewego obrońcy. Na co dzień broni barw Interu Mediolan, którego jest wychowankiem.

Na zainteresowanie Dimarco momentalnie zareagował Inter. Władze klubu planują przedłużenia kontraktu z 26-latkiem do 2029 lub 2030 roku. Co więcej, sam zawodnik nie zamierza zmieniać otoczenia. Źródło informuje, że wychowanek Nerazzurrich wyraził chęć pozostania w klubie. Na dodatek jego marzeniem jest zakończenie kariery w mediolańskim zespole oraz objęcie funkcji kapitana.

Dimarco to jeden z najważniejszych zawodników w Interze Mediolan. Od sezonu 2021/2022 stanowi o sile 20-krotnego mistrza Włoch. Łącznie w klubie rozegrał 198 spotkań, zdobywając w nich 20 goli i notując 37 asyst. Obecny kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.