Manchester City ma ofertę dla Rodrygo. Gwiazdor Realu zdecydował
Manchester City wyrósł na faworyta w wyścigu o transfer Rodrygo. Ponoć sam Pep Guardiola wnioskował o pozyskanie gwiazdora Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec jest jego wielkim fanem i uważa, że Brazylijczyk byłby doskonałym uzupełnieniem drużyny Obywateli.
Według niektórych źródeł Manchester City przygotował ofertę kontraktu dla Rodrygo. Klub z Etihad Stadium byłby gotowy podpisać umowę z zawodnikiem do 2030 roku. Jednak podstawowym warunkiem jest sprzedaż Savinho, który swoim odejściem zwolniłby miejsce na przybycie skrzydłowego Realu.
Serwis Cadena SER ustalił stanowisko Rodrygo w tej sprawie. Okazuje się, że Brazylijczyk nie zastanawiał się nad tym zbyt długo. Piłkarz nadal nie bierze pod uwagę odejścia z Realu Madryt i całkowicie ignoruje przesłanki o przenosinach do Premier League. 24-latek nieustannie wierzy, że przekona Xabiego Alonso do swojego talentu.
Co zrobiłbyś na miejscu Rodrygo?
- Zostałbym w Realu 45%
- Wybrałbym Man City 55%
82+ Votes
Plotki o odejściu skrzydłowego Los Blancos pojawiły się w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata. Wówczas Brazylijczyk nie był podstawowym wyborem nowego trenera Realu Madryt. Wiele osób zinterpretowało to jako wyraźny sygnał o zbliżającym się transferze Rodrygo.