fot. Imago/MIS Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City może dokonać tego lata wielu zmian kadrowych

Niepewne pozostania w klubie są największe gwiazdy

W grę wchodzi pożegnanie z Kevinem De Bruyne, Bernardo Silvą oraz Jackiem Grealishem

Poważne zmiany w Man City?

Manchester City pragnie w tym sezonie nawiązać do ostatniego sukcesu i zatriumfował w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Niewykluczone, że dla wielu czołowych piłkarzy to ostatnie miesiące w ekipie mistrza Anglii. Minionego lata na transfery do innych klubów zdecydowali się Ilkay Gundogan oraz Riyad Mahrez. Teraz niepewna pozostaje przyszłość Kevina De Bruyne, Bernardo Silvy oraz Jacka Grealisha.

Belgijski pomocnik jest głównym celem transferowym Saudyjczyków, którzy zamierzają zaoferować jemu oraz Manchesterowi City gigantyczne pieniądze. Mając na względzie jego problemy zdrowotne, Obywatele mogą skusić się na potężny zarobek.

Ponownie w grę wchodzi także odejście Silvy, który już minionego lata był intensywnie łączony z FC Barceloną. Tym razem głównym kandydatem do pozyskania go jest Paris Saint-Germain, planujące sprowadzić kilka nazwisk z najwyższej półki po nieuniknionym rozstaniu z Kylianem Mbappe.

W obecnym sezonie Grealish prezentuje się bardzo mizernie, co powoduje, że Manchester City rozważa zrezygnowanie z jego usług. Rekordowy transfer mistrzów Anglii przestał się rozwijać, a Guardiola woli stawiać chociażby na Oscara Bobba czy Jeremy’ego Doku.

Zobacz również: Rekordowy transfer Man City na wylocie. Przestał się rozwijać