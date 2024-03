Jack Grealish stracił miejsce w składzie Manchesteru City, a latem będzie kandydatem do sprzedaży. Przyszłość Anglika stoi pod znakiem zapytania.

Jack Grealish

Manchester City poważnie rozważa sprzedaż Jacka Grealisha

Anglik stracił w obecnym sezonie miejsce w składzie

Obywatele twierdzą, że przestał się on rozwijać

Grealish na wylocie? Ma problemy z regularną grą

Jack Grealish w poprzednim sezonie odegrał istotną rolę w sukcesie Manchesteru City, jakim było sięgnięcie po potrójną koronę. Sprowadzony za rekordowe pieniądze z Aston Villi zawodnik potrzebował czasu, aby wdrożyć się do systemu Pepa Guardioli, lecz później stał się wartością dodaną. Trwająca kampania nie układa się natomiast po jego myśli. Znów został zdegradowany do roli rezerwowego. Hiszpański menedżer woli stawiać na Jemery’ego Doku, Juliana Alvareza, a nawet niedoświadczonego Oscara Bobba.

W Manchesterze City trwa debata nad przyszłością angielskiego skrzydłowego. Nie ulega wątpliwościom, że dysponuje on bardzo dużymi umiejętnościami, jednak problemem jest kwestia jego profesjonalizmu. Niejednokrotnie zdarzało się, że Grealish przesadzał z alkoholem, co później wpływało na jego boiskową formę.

Pion sportowy Obywateli uważa, że Grealish w ostatnich miesiącach przestał się rozwijać, co może brutalnie przekreślić jego przyszłość w klubie. Latem mistrzowie Anglii zamierzają poważnie wzmocnić ofensywę, a Anglik to jeden z kandydatów do sprzedaży. Jeśli drastycznie nie poprawi swojej gry, Guardiola może z niego definitywnie zrezygnować.

