Rayan Ait-Nouri zasili Manchester City

Manchester City po nieudanej ostatniej kampanii żegna się z kilkoma graczami. Jednocześnie władze klubu zaczęły działać w sprawie znalezienia następców. Na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że lada moment ekipę z Etihad Stadium zasili defensor Wolverhampton.

Źródło podało, że nowym graczem The Citizens zostanie Rayan Ait-Nouri. Jednocześnie jeden z gigantów Premier League dopiął kolejny ruch. Wcześniej według wieści Romano angielska ekipa sfinalizowała transfer z udziałem Tijjaniego Reindersa.

Umowa w sprawie przeprowadzki Algierczyka z Wolverhampton do Man City została już zawarta. Suma transakcji ma wynieść mniej więcej 40 milionów euro. Sam zawodnik z kolei już na początku tego tygodnia doszedł do porozumienia w sprawie warunków indywidualnych. Aby transfer mógł zostać ogłoszony, to piłkarz musi jeszcze przejść badania lekarskie. Te mają odbyć się w najbliższy weekend.

Ait-Nouri to 13-krotny reprezentant Algierii, który do drużyny z Molineux Stadium trafił w lipcu 2021 roku. Kosztował wówczas ponad 11 milionów euro. W ostatniej kampanii zawodnik wystąpił natomiast w 41spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też siedem kluczowych podań. Na boisku piłkarz spędził z kolei ponad 3400 minut. 23-latek w nowym klubie może rywalizować o miejsce w składzie z Josko Gvardiolem.

