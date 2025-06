fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City finalizuje transfer pomocnika z AC Milan

AC Milan w trakcie letniego okna transferowego może zmienić się nie do poznania. Już od dłuższego czasu nie brakuje spekulacji na temat transferu z udziałem Tijjaniego Reindersa. Holender ma kontynuować karierę w Premier League. Konkretne informacje na platformie X przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Ekspert ws. transferów ustalił, że klub z Serie A na transakcji z udziałem Reindersa zarobi 57 milionów euro od klubu z Etihad Stadium. Jednocześnie suma transferu może wzrosnąć do 65 milionów euro, na co wpływ mają mieć łatwe do aktywowania bonusy. Transakcja została też objęta trudnymi opcjami dodatkowymi, co wówczas podniosłoby wartość transferu do 70 milionów euro.

26-letni zawodnik trafił do Milanu w lipcu 2023 roku z AZ Alkmaar. Kosztował wówczas ponad 20 milionów euro. Dla ekipy z Mediolanu to był strzał w dziesiątkę. Reinders w Milanie znacznie się rozwinął. Tylko w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 54 meczach. Strzelił w nich 15 goli. Ponadto zaliczył też pięć asyst.

Reinders dołączając do Man City, zapewni Josepowi Guardioli dodatkowe możliwości w środku pola. Holender może grać tradycyjnie jako środkowy pomocnik, ale może być też wartością dodaną jako ofensywny pomocnik.

Na dzisiaj zawodnik urodzony w Zwolle o miejsce w składzie mógłby rywalizować z Ilkayem Gundoganem, Mateo Kovaciciem czy Bernardo Silvą.

