Man City ruszy po gwiazdora Realu. Chce go sam Guardiola

Manchester City stał się liderem w wyścigu o transfer Rodrygo. Jak informuje CaughtOffside, gwiazdor Realu Madryt może zmienić klub już zimą.

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City ruszy zimą po Rodrygo

Manchester City wyrasta na głównego faworyta do sprowadzenia Rodrygo. Brazylijczyk w ostatnich tygodniach coraz częściej siada na ławce Realu Madryt, a jego sytuacja w klubie uważnie monitoruje Pep Guardiola.

Latem agenci Rodrygo testowali rynek i zaoferowali go m.in. Liverpoolowi, który jednak nie wykazał większego zainteresowania. Najpoważniej temat sondował Arsenal, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Piłkarz zdecydował się ostatecznie zostać w Madrycie, ponieważ otrzymał istotne wsparcie od Viniciusa Juniora i Kyliana Mbappe.

Problem w tym, że przyjście Mbappe oraz układ taktyczny Xabiego Alonso sprawiły, że Rodrygo coraz częściej ogląda mecze z ławki rezerwowych. To otworzyło dyskusję o możliwym odejściu zimą. Real jest gotów rozważyć oferty w okolicach 80 milionów euro.

Guardiola od dawna jest fanem stylu gry Rodrygo i widzi w nim piłkarza pasującego idealnie do swojej koncepcji ofensywnej. Według doniesień Obywatele są gotowi ruszyć po Brazylijczyka w styczniu, jeśli tylko jego sytuacja w Madrycie się nie poprawi.

Dodatkową presję na transfer nakłada fakt, że Rodrygo wciąż ma wysoką pozycję na rynku. Jude Bellingham, jego klubowy kolega, jeszcze niedawno podkreślał: „Rodrygo jest niedoceniany. Dla mnie to prawdopodobnie najbardziej utalentowany zawodnik w drużynie”.