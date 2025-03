fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City dołączy do wyścigu po Nico Williamsa

Man City w tej kampanii rywalizuje o to, aby wywalczyć sobie miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem jeszcze przed startem okna transferowego kub z Etihad Stadium ma zamiar zapewnić sobie solidne wzmocnienie, o czym donosi portal TodoFichahes.com.

Źródło przekonuje, że na celowniku Obywateli znajduje się jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy w Hiszpanii. Już wcześniej pojawiały się informacje, że chęć jego pozyskania wykazują: Arsenal, Aston Villa czy Bayern Monachium. Kolejną ekipą, chcącą mieć Nico Williamsa u siebie jest z kolei Man City.

Reprezentant Hiszpanii nie ukrywa, że chce trafić do klubu, który da mu możliwość walki o trofea. Celem dla zawodnika jest przede wszystkim rywalizacja o triumf w elitarnych rozgrywkach. Ambicje piłkarza i klubu z Etihad Stadium mogą się zatem łączyć. Man City co prawda może być przed dużymi zmianami, ale w klubie są odpowiednie środki do tego, aby drużyna znów była jedną z najlepszych w Europie.

Za przeprowadzką Nico Williamsa do angielskiej ekipy może przemawiać też to, że klub z Premier League pilnie potrzebuje wzmocnienia na skrzydle. Jack Grealish ostatnio zawodzi. Kevin De Bruyne natomiast po sezonie najpewniej pożegna się z klubem. Belg jest ostatnio kuszony przez Atletico Madryt. Hiszpański zawodnik mógłby zatem wypełnić lukę po obu graczach, a na dodatek mógłby liczyć na wsparcie ze strony rodaka Rodriego.

22-latek w tej kampanii wystąpił w 37 meczach. Strzelił w nich dziewięć goli i zaliczył też siedem kluczowych podań. Rynkowa wartość Nico Williamsa to z kolei 70 milionów euro.

