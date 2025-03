Kevin de Bruyne ma kontrakt z Manchesterem City tylko do końca trwającego sezonu. Tymczasem ciekawe wieści na temat przyszłości Belga przekazał TodoFichajes.com.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne może zamienić Manchester City na Atletico Madryt

Kevin De Bruyne ma kontrakt ważny z Manchesterem City tylko do końca trwającej kampanii. Zatem, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to reprezentant Belgii zakończy pewien etap swojej kariery. Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Media łaczyły Belga z transferem do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej czy MLS. Tymczasem interesujące informacje przekazał TodoFichajes.com.

Źródło daje do zrozumienia, że De Bruyne chce kontynuować karierę w Europie. Jednocześnie chęć zakontraktowania piłkarza ma wykazywać Atletico Madryt. Stołeczna ekipa już latem minionego roku interesowała się byłym zawodnikiem VfL Wolfsburg. Finalnie jednak do porozumienia nie doszło, ale sternicy klubu z Wanda Metropolitano cały czas marzą o pozyskaniu De Bruyne.

Jak na razie żadna umowa nie została sfinalizowana. Niemniej według TodoFichahjes.com kluczowa przy ewentualnym porozumieniu z Belgiem może być postać trenera Diego Simeone. Argentyńczyk podobno odbył już kilka nieformalnych rozmów z zawodnikiem, które miały na celu wyjaśnić jego role w drużynie.

Według źródeł z otoczenia zawodnika, De Bruyne miał już odrzucić jedną z propozycji Atletico. Zawodnik jednak nie zamknął się na ten klub. Jeśli pojawi się atrakcyjna propozycja finansowa, to doświadczony piłkarz jest gotów ją rozważyć.

33-latek w tej kampanii wystąpił w 30 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył siedem asyst.

