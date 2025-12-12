Man City dogadał duży transfer! Nagle do akcji wkroczył Liverpool

Manchester City doszedł do porozumienia z Bournemouth. Antoine Semenyo miał dołączyć do klubu w zamian za 65 mln funtów. Jak podaje serwis Caughtoffside.com transfer skomplikował Liverpool, który wyrównał ofertę Obywateli.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Pep Guardiola

Semenyo wybiera nowy klub. Liverpool albo Man City

Manchester City jakiś czas temu osiągnął porozumienie z Bournemouth dot. transferu Antoine Semenyo. Co więcej, dogadali się również z samym piłkarzem w kwestii warunków kontraktu. Wszystko wskazywało na to, że w styczniu reprezentant Ghany przeniesie się na Etihad Stadium. Sprawę skomplikował Liverpool, który w obliczu zaistniałej sytuacji postanowił wyrównać ofertę za piłkarza.

Bournemouth miał zarobić na sprzedaży zawodnika 65 milionów funtów. Tyle zaproponował Manchester City. Taka kwota wciąż jest aktualna, ponieważ The Reds zaproponowali tyle samo. Piłkarz otrzymał także identyczną ofertę kontraktu indywidualnego.

Wygląda na to, że decyzja ws. zmiany klubu będzie zależała tylko i wyłącznie od Semenyo. 25-latek urodzony w Londynie będzie mógł wybrać, do którego zespołu chce trafić w zimę. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach przyszłość piłkarza zostanie wyjaśniona. Warto dodać, że interesuje się nim również Manchester United.

Semenyo trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Bristol City. Bardzo szybko stał się jedną z gwiazd zespołu. Łącznie wystąpił w 104 meczach, w których zdobył 28 goli i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.