Pressfocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez rozchwytywany jest przez czołowe kluby na świecie. Sprowadzić Argentyńczyka chce Manchester City, który zaproponował Interowi wymianę.

Manchester City ma zamiar pozyskać Lautaro Martineza

Mistrza Anglii nawiązał już kontakt z Interem

Angielski klub zaoferował włoskiej drużynie wymianę zawodników

Inter ma jasne stanowisko

Lautaro Martinez do Europy przeniósł się latem 2018 roku, za 25 milionów euro, co z dzisiejszej perspektywy było promocyjną ceną. Argentyńczyk związał się z Interem, który sprawił, że zawodnik ten stał się napastnikiem klasy światowej. 23-latek regularnie strzela gole dla mediolańczyków. Tylko w tym sezonie zdobył ich 12.

Przed startem bieżącej kampanii media informowały, że Martinez może opuścić Inter. Powodem był fakt, ze Argentyńczyk nie mógł dojść do porozumienia z klubem w sprawie nowego kontraktu. Wówczas o pozyskanie 23-latka zabiegał Tottenham, czy Arsenal. Temat jednak ucichł, ponieważ napastnik i mistrz Włoch osiągnęli kompromis. Dzięki temu Martinez ma zostać w Interze do 30 czerwca 2026 roku.

Argentyński snajper jest szczęśliwy w Mediolanie. Mimo tego gracza do zmiany klubu chciałby namówić Manchester City, który od dłuższego czasu nie ma światowej klasy napastnika. Mistrzowie Anglii od lipca mogą skorzystać z 22-letniego Juliana Alvareza, lecz nie wiadomo, czy okaże się on dobrą inwestycją. Martinez to zaś gwarancja jakości.

Aby zminimalizować koszty sprowadzenia snajper Interu, Manchester City zaproponował włoskiej ekipie wymianę. Na jej zasadzie do Mediolanu trafiłby Gabriel Jesus. Mistrz Włoch nie przystał na tę propozycję. Inter satysfakcjonuje bowiem jedynie oferta w wysokości około 70 milionów euro. Być może Obywatele zapłacą taką kwotę. Wielbicielem talentu Martineza jest bowiem Pep Guardiola.

