Maldini przykuł uwagę giganta Serie A. To może być sensacyjny transfer

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniel Maldini

Daniel Maldini pod obserwacją Interu Mediolan

Luciano Spalletti w październiku postanowił docenił wysoką dyspozycję Daniela Maldiniego i po raz pierwszy powołał go do reprezentacji Włoch. 23-latek, choć w przeszłości nie zapowiadał się na zawodnika z potencjałem na grę w kadrze, to w ostatnich miesiącach jego rozwój widać gołym okiem. Dobre występy na ligowych boiskach nie tylko zagwarantowały mu miejsce w kadrze, ale również otworzyły drzwi do dużego transferu w przyszłości. Z najnowszych informacji wynika, że czołowa drużyna z Serie A przygląda się skrzydłowemu.

Ciekawe wieści w kontekście przyszłości Maldiniego przekazał dziennik Tuttosport. Ich zdaniem mecz Monza – Roma z wysokości trybun obserwował przedstawiciel Interu Mediolan. Nerazzurri są pod wrażeniem skoku jakościowego młodego zawodnika i poddali go ocenie, aby ocenić możliwość potencjalnego transferu. Warto jednak zaznaczyć, że Maldini to wychowanek Milanu, czyli największego rywala Il Biscione. Ponadto ojcem piłkarz jest Paolo Maldini, czyli żywa legenda Rossoneri.

Maldini w Milanie wielkiej kariery nie zrobił, co skutkowało wypożyczeniami m.in. do Spezii, Empoli czy Monzy. Ten ostatni klub przed sezonem 2024/2025 zdecydował się sprowadzić zawodnika na zasadzie wolnego transferu. W bieżącej kampanii Maldini rozegrał 8 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.