Liverpool chce pomocnika Benfiki. To były podopieczny Arne Slota

Slot chce sprowadzić starego znajomego, Kokcu na radarze Liverpoolu

Liverpool szuka na rynku dostępnych zawodników, którzy w najbliższych miesiącach będą mogli zawitać na Anfield Road. Przede wszystkim uwaga kierownictwa skupia się na środku pola, gdzie Arne Slot potrzebuje kilku nowych twarzy. W szczególności wydaje się, że pozycja defensywnego pomocnika to jeden z mankamentów The Reds. Dlatego stworzono krótką listę życzeń z potencjalnymi nazwiskami.

W notesach dyrektorów klubu widnieje przede wszystkim nazwisko Orkun Kokcu. Turecki piłkarz to postać bardzo dobrze znana szczególnie obecnemu trenerowi Liverpoolu. Zarówno 23-latek, jak i Arne Slot pracowali razem w Feyenoordzie.

Jak informuje portal Correio da Manha gracz Benfiki został uznany przez Liverpool za priorytet na nadchodzące miesiące. Co ciekawe, już podczas ubiegłego okna transferowego dużo mówiło się o potencjalnym transferze Kokcu do The Reds. Natomiast latem nie wydarzyło się nic konkretnego. Niewykluczone więc, że w przyszłości temat transferu Turka do Premier League ponownie rozgrzeje media.

Kokcu zawodnikiem Benfiki został latem 2023 roku. Z Orłami podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku. W umowie znalazła się klauzula odstępnego, więc zainteresowane kluby musiałyby zapłacić aż 150 milionów euro.

W bieżącym sezonie Kokcu rozegrał jak dotąd 9 meczów, w których zdobył 4 gole i zaliczył 3 asysty.