Majchrzak opuści Legię. Piłkarz ma trafić do Niemiec [NASZ NEWS]

W Legii Warszawa następują spore zmiany. Marc Gual ma odejść do Portugalii, Jan Ziółkowski do AS Roma, a stołeczny klub opuści też Jordan Majchrzak. Z informacji goal.pl wynika, że młody napastnik ma trafić do Niemiec.

Duży ruch w Legii

Choć Michał Żewłakow mówił jeszcze niedawno, że wolałby, aby wszyscy piłkarze z obecnej kadry zostali w Legii, to sytuacja mocno się jednak zmieniła. Bliscy odejścia są Ziółkowski i Gual, ale na tym nie koniec roszad. Z informacji goal.pl wynika, że klub ma też zmienić Jordan Majchrzak.



Młody napastnik przebywał ostatnio na wypożyczeniu w Arce Gdynia, a po zakończeniu sezonu wrócił do Legii. Sezon w barwach Legii II rozpoczął znakomicie, bo już w pierwszej kolejce ustrzelił hat-tricka. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Majchrzak zmieni jednak klub. Z naszych informacji wynika, że ma się przenieść do VfB Stuttgart.

Tym razem odchodzi na stałe

To oznacza, że Majchrzak będzie miał kolejny znany klub w CV, bo przecież zaliczył też pobyt w AS Roma, gdzie szansę debiutu w Serie A dał mu sam Jose Mourinho. Do Romy Majchrzak, podobnie jak w przypadku Arki, był tylko wypożyczony, natomiast transfer do Niemiec będzie miał charakter definitywnego.



20-letni zawodnik jest też reprezentantem Polski do lat 20. W tej kadrze zagrał 13 spotkań, w których strzelił jedną bramkę.