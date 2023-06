IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku nie wiem, gdzie zagra w sezonie 2023/2024

Opcją dla Belga był powrót do Serie A

Jeden z włoskich klubów oddalił się od angażu napastnika Chelsea

Powrót Lukaku nie dojdzie do skutku. Co wybierze Belg?

Romelu Lukaku w minionych latach reprezentował naprzemiennie Chelsea i Inter. Aktualnie karta zwodnicza Belga należy do The Blues, którzy zastanawiają się, co zrobić ze swoim napastnikiem.

Belg był ostatnio wypożyczony do Interu, który zastanawiał się na kupnem piłkarza. W Mediolanie uznali jednak, że transfer Lukaku byłby zbyt kosztowny. Inter postanowił zakontraktować za darmo Marcusa Thurama.

Decyzja Interu niemal na pewno wyklucza powrót Lukaku do tego klubu. Belg wcześniej zrezygnował z transferu do Arabii Saudyjskiej. Napastnikiem wciąż interesuje się Milan. Lukaku nie ma zatem wielu opcji zmiany barw klubowych.

