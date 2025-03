Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić, Real Madryt

Trudności w przedłużeniu umowy Modricia z Realem

Real Madryt w tym sezonie momentami zawodzi swoich kibiców. Pomimo tego, że zespół przed sezonem został wzmocniony m.in. przez Kyliana Mbappe, to momentami Królewscy mają problemy z dobrą grą oraz wygrywaniem spotkań. Zdarzają się bowiem dość spore potknięcia.

Dlatego też coraz więcej mówi się już o kolejnym sezonie Realu Madryt. Pojawiają się nie tylko pytania o to, kto będzie prowadził jako pierwszy szkoleniowiec zespół Los Blancos, ale i o to, jak będzie wyglądać kadra Królewskich. Wiadomo bowiem, że kilku graczy może odejść wraz z końcem sezonu. Jednym z nich jest Luka Modrić. Obecna umowa 39-latka wygasa wraz z końcem czerwca.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Z tego też powodu pojawiają się pytania o to, czy Chorwat nadal będzie kontynuował karierę w Realu. Jakiś czas temu dużo mówiło się o tym, że Real jest zdeterminowany do tego, aby przedłużyć umowę Modricia, ale według informacji przekazanych przez Jose Felixa Diaza z dziennika “Marca”, na chwilę obecną sprawa ta jest bardzo trudna do rozstrzygnięcia.

Luka Modrić w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt 41 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia pomocnika na 5 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona może otrzymać ofertę za Raphinhę. Nawet 100 milionów euro