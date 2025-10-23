Modrić poprosił Milan o transfer napastnika Realu

Gonzalo Garcia podczas zimowego okienka transferowego może zostać wypożyczony z Realu Madryt do Milanu. Luka Modrić docenia 21-letniego napastnika i poprosił włodarzy włoskiego klubu o jego pozyskanie - poinformował serwis MilanLive.it.

Luka Modrić
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Gonzalo Garcia przejdzie do Milanu?

Luka Modrić podczas ostatniego letniego okienka transferowego zamienił Real Madryt na AC Milan, gdzie szybko stał się liderem drużyny. Niewykluczone, że już zimą dojdzie do kolejnej transakcji między tymi klubami. Jak poinformował włoski serwis „MilanLive.it”, Gonzalo Garcia może zostać wypożyczony z madryckiego zespołu do mediolańskiej ekipy. Milan od dłuższego czasu poszukuje wzmocnień do formacji ofensywnej, a zawodnik Realu mógłby okazać się idealnym uzupełnieniem drużyny Massimiliano Allegriego.

Co ciekawe, swoją rolę w tym potencjalnym transferze może odegrać sam Luka Modrić. 40-letni pomocnik doskonale zna Gonzalo Garcię z czasów wspólnej gry w Madrycie i ma o nim bardzo dobre zdanie. Chorwat, będący jedną z największych legend współczesnego futbolu, miał rzekomo namawiać władze Milanu do sprowadzenia młodszego kolegi. Modrić wierzy, że 21-letni hiszpański napastnik wniósłby świeżość do linii ataku zespołu Rossonerich, który w ostatnich tygodniach zmaga się z brakiem skuteczności.

Wypożyczenie Gonzalo Garcii wydaje się realnym scenariuszem, ponieważ młody snajper nie otrzymuje zbyt wielu minut od trenera lidera La Ligi – Xabiego Alonso. Z drugiej strony, Real Madryt planuje wypożyczyć tej zimy tylko jednego z dwójki młodych talentów – Endricka lub Garcię – co może wpłynąć na ostateczną decyzję. Hiszpański snajper w koszulce drużyny Los Blancos rozegrał łącznie 20 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Skuteczny atakujący udowodnił już, że drzemie w nim ogromny potencjał.

