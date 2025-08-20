Wieczysta ściągnęła byłego pomocnika Chelsea. Hit transferowy

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Piazon

Oficjalnie: Lucas Piazon zasilił szeregi Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sprowadzeniu Lucasa Piazona. 31-letni pomocnik trafił do pierwszoligowego zespołu na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z portugalskim AVS Futebol SAD. Dzięki temu Żółto-Czarni nie musieli płacić kwoty odstępnego. Doświadczony zawodnik związał się z drużyną prowadzoną przez Przemysława Cecherza dwuletnim kontraktem. To kolejny głośny ruch transferowy krakowskiego klubu, który liczy na awans do PKO BP Ekstraklasy.

Przynajmniej na papierze pozyskanie Lucasa Piazona powinno być dużym wzmocnieniem. Były młodzieżowy reprezentant Brazylii to wychowanek Athletico Paranaense, który w młodym wieku wzbudził zainteresowanie europejskich gigantów. W 2012 roku przeszedł z Sao Paulo do Chelsea za 7,5 miliona euro. Choć wiązano z nim ogromne nadzieje, to ostatecznie nie zdołał podbić Stamford Bridge. W pierwszym zespole londyńczyków rozegrał tylko 3 spotkania i zaliczył 2 asysty, a następnie rozpoczął długą serię wypożyczeń.

Nowym zawodnikiem "żółto-czarnych" został 31-letni brazylijski ofensywny pomocnik Lucas Piazon. Piłkarz podpisał z Wieczystą dwuletnią umowę.https://t.co/kSKRb96Z5t pic.twitter.com/m9aid3Kww9 — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) August 20, 2025

Na przestrzeni lat Lucas Piazon występował m.in. w Vitesse Arnhem, Maladze, Fulham, Eintrachcie Frankfurt czy Rio Ave. Dopiero w 2021 roku definitywnie opuścił Chelsea i przeniósł się do Sportingu Braga, a później do brazylijskiego Botafogo. Jego ostatnim klubem było AVS Futebol SAD, dla którego w poprzednim sezonie portugalskiej ekstraklasy zanotował 3 asysty w 32 rozegranych meczach. Teraz 31-letni Brazylijczyk spróbuje pomóc Wieczystej Kraków wywalczyć awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w naszym kraju.