Manchester City kupi reprezentanta Brazylii? Poznał cenę

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Lucas Paqueta wyceniony na 60 milionów funtów

Lucas Paqueta może odejść z West Hamu United w jednym z najbliższych okienek transferowych. Kontrakt ofensywnego pomocnika z londyńskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, a włodarze ze Stadionu Olimpijskiego nie zamierzają ryzykować straty 28-letniego piłkarza za darmo. Z tego powodu Młoty są gotowe wysłuchać ofert za swoją największą gwiazdę już zimą lub najpóźniej latem przyszłego roku. Angielski klub chce maksymalnie wykorzystać obecną wartość zawodnika, który w ostatnich miesiącach znajduje się w fantastycznej formie.

Jak poinformował w piątkowy wieczór brytyjski portal „Hammers News”, West Ham United dokonał wyceny Lucasa Paquety, oczekując za niego na około 60 milionów funtów. Ta kwota ma być punktem wyjścia do negocjacji z potencjalnymi zainteresowanymi ekipami. Niewykluczone, że 59-krotny reprezentant Brazylii w 2026 roku zmieni otoczenie, jeśli na stole pojawi się propozycja opiewająca na odpowiednią kwotę. Jego sytuację od dłuższego czasu bacznie obserwuje Manchester City, który już wcześniej był bliski sprowadzenia ofensywnego pomocnika do siebie.

Pep Guardiola nie ukrywa, iż bardzo ceni umiejętności brazylijskiego gwiazdora i chętnie widziałby go na Etihad Stadium. Paqueta z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny The Hammers od września 2022 roku, kiedy przeniósł się do Premier League za 43 miliony euro z francuskiego Olympique’u Lyon. W trwającym sezonie 28-letni pomocnik rozegrał 8 meczów, w których zdobył 3 bramki. Mierzący 180 centymetrów playmaker potwierdza więc, że jest jednym z głównych liderów zespołu prowadzonego przez Nuno Espirito Santo.