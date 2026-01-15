Lucas Paqueta chce opuścić Premier League. Brazylijczyk naciska na transfer

Lucas Paqueta zamierza w styczniu opuścić West Ham United. Jak poinformował Ben Jacobs, brazylijski pomocnik jest zdeterminowany, by dołączyć do Flamengo.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Flamengo coraz bliżej rozstania z West Hamem. Pomocnik wybrał kierunek

Lucas Paqueta występuje w barwach West Hamu United od sierpnia 2022 roku, kiedy to został wykupiony z Olympique’u Lyon za blisko 43 miliony euro. Pomocnik pochodzący z Rio de Janeiro ma ważny kontrakt z londyńskim klubem do czerwca 2027 roku. Jednak jego przyszłość w Młotach stoi pod coraz większym znakiem zapytania.

Niewykluczone, że 28-latek jeszcze w styczniu wróci do ojczyzny. Najbardziej konkretne zainteresowanie wykazuje Flamengo. Brazylijski klub chce zapłacić za Paquetę około 35 milionów funtów. Co istotne, sam zawodnik naciska na odejście i miał już ustnie uzgodnić czteroletni kontrakt z brazylijskim gigantem. Problemem pozostaje jednak sytuacja West Hamu.

Młoty walczą o utrzymanie w Premier League i obecnie tracą siedem punktów do bezpiecznego miejsca, zajmowanego przez Nottingham Forest. Z tego powodu londyński klub niechętnie zgadza się na natychmiastowe rozstanie z jednym ze swoich liderów. Rozwiązaniem kompromisowym może być sprzedaż Paquety do Flamengo z jednoczesnym wypożyczeniem do końca sezonu.

Rozgrywki brazylijskiej Serie A ruszają dopiero w marcu, co sprzyja takiej konstrukcji transferu. Ostateczna decyzja może jednak zależeć od tego, czy londyńczycy poprawią swoją sytuację w tabeli przed zamknięciem zimowego okna transferowego. W trwającym sezonie Paquete rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę.