Liverpool interesuje się stoperem Juventusu. Musiałby zapłacić 50 mln euro

Liverpool zainteresował się stoperem Juventusu - Lloydem Kellym. Jak informuje Ekrem Konur, taki transfer wiązałby się z wydatkiem nawet 50 milionów euro.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lloyd Kelly na celowniku Liverpoolu

Liverpool może stracić Ibrahimę Konate podczas zbliżającego się letniego okienka transferowego. Umowa francuskiego stopera obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu nie przyniosły dotąd oczekiwanego rezultatu. Mistrzowie Premier League muszą więc brać pod uwagę scenariusz, w którym 26-letni defensor opuści Anfield Road wraz z końcem tej kampanii. Władze angielskiego klubu nie chcą zostać zaskoczone i analizują już możliwe opcje na rynku transferowym.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na liście życzeń Liverpoolu znalazł się między innymi Lloyd Kelly, aktualnie reprezentujący barwy Juventusu. Włosi są bardzo zadowoleni z jego postawy i najchętniej zatrzymaliby go w Turynie, aczkolwiek na pewno rozważyliby oferty w granicach 40-50 milionów euro.

Atutem angielskiego zawodnika jest bez wątpienia uniwersalność – może on występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy. Taka elastyczność taktyczna jest wysoko ceniona przez sztab szkoleniowy ekipy The Reds.

Kelly trafił na Allianz Stadium w lutym 2025 roku na zasadzie wypożyczenia z Newcastle United, a pół roku później został wykupiony za ponad 17 milionów euro. 27-latek w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Umowa rosłego stopera z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.