Liverpool interesuje się stoperem Juventusu. Musiałby zapłacić 50 mln euro

18:26, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Liverpool zainteresował się stoperem Juventusu - Lloydem Kellym. Jak informuje Ekrem Konur, taki transfer wiązałby się z wydatkiem nawet 50 milionów euro.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lloyd Kelly na celowniku Liverpoolu

Liverpool może stracić Ibrahimę Konate podczas zbliżającego się letniego okienka transferowego. Umowa francuskiego stopera obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu nie przyniosły dotąd oczekiwanego rezultatu. Mistrzowie Premier League muszą więc brać pod uwagę scenariusz, w którym 26-letni defensor opuści Anfield Road wraz z końcem tej kampanii. Władze angielskiego klubu nie chcą zostać zaskoczone i analizują już możliwe opcje na rynku transferowym.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na liście życzeń Liverpoolu znalazł się między innymi Lloyd Kelly, aktualnie reprezentujący barwy Juventusu. Włosi są bardzo zadowoleni z jego postawy i najchętniej zatrzymaliby go w Turynie, aczkolwiek na pewno rozważyliby oferty w granicach 40-50 milionów euro.

Atutem angielskiego zawodnika jest bez wątpienia uniwersalność – może on występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy. Taka elastyczność taktyczna jest wysoko ceniona przez sztab szkoleniowy ekipy The Reds.

Kelly trafił na Allianz Stadium w lutym 2025 roku na zasadzie wypożyczenia z Newcastle United, a pół roku później został wykupiony za ponad 17 milionów euro. 27-latek w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Umowa rosłego stopera z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.