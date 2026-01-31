Liverpool zmienił plany. Giganci z Premier League planują transfer

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Givairo Read na celowniku Manchesteru City i Bayernu Monachium

Liverpool w bieżącym sezonie rozczarowuje w Premier League. Po 23. kolejkach The Reds zajmują szóste miejsce w tabeli i mają coraz mniejsze szanse na obronę tytułu mistrzowskiego. W obliczu trudnej sytuacji Arne Slot zamierza jeszcze przed zamknięciem okna transferowego wzmocnić prawą stronę defensywy.

Według informacji Fabrizio Romano, w planach Liverpoolu nie ma już tematu Givairo Reada, który reprezentuje barwy Feyenoordu Rotterdam. 19-letni Holender w listopadzie doznał kontuzji mięśniowej. W styczniu wrócił na jeden ligowy mecz, ale okazało się, że uraz nie został w pełni wyleczony. Choć wcześniej jego nazwisko pojawiało się w kontekście potencjalnego transferu, teraz angielski klub musi szukać innych kandydatów, którzy będą w pełni gotowi do gry.

Co ciekawe, Bayern Monachium i Manchester City nadal uważnie śledzą sytuację Reada. Oba kluby pozostają zainteresowane zawodnikiem, który w letnim oknie transferowym może zmienić barwy klubowe. Kontuzja na pewno wpłynie jednak na tempo rozmów i potencjalną wartość transferu.

W bieżącym sezonie Givairo Read rozegrał 16 meczów, strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Feyenoordem obowiązuje do 2029 roku, a według portalu Transfermarkt.de młodzieżowy reprezentant Oranje jest wyceniany na 25 milionów euro.