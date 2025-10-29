Liverpool bacznie przegląda rynek w poszukiwaniu nowego skrzydłowego. The Reds zwrócili uwagę na kolejnego gracza. Na ich celownik znalazł się Jean-Matteo Bahoya z Eintrachtu Frankfurt - donosi "Anfield Watch".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Jean-Matteo Bahoya wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool znajduje się w fatalnym położeniu. Mistrzowie Anglii notują serię porażek w rozgrywkach Premier League i znacznie oddali się od Arsenalu, który zasiada na fotelu lidera. Ba, The Reds zostali wyprzedzeni nawet przez Manchester United. Na dodatek coraz częściej mówi się o burzliwej relacji z Mohamedem Salahem. Egipcjanin lada moment może opuścić Anfield Road.

Od dłuższego czasu Liverpool rozgląda się za wzmocnieniami na pozycji skrzydłowego. Szukają zarówno zawodników do rotacji jak i wejścia w buty Mohameda Salaha. Tymczasem najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje „Anfield Watch”. Otóż The Reds mają na oku nową opcję. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Jean-Matteo Bahoya z Eintrachtu Frankfurt.

Utalentowany Francuz nie jest postacią anonimową. Skrzydłowy notuje fantastyczne tygodnie na niemieckich boiskach. Był nawet łączony z Arsenalem. Teraz o jego sprowadzeniu myśli Liverpool. Do konkretów jednak jeszcze daleka droga. Czas pokaże, czy młodzieżowy reprezentant Trójkolorowych finalnie wyląduje pod skrzydłami Arne Slota.

Jean-Matteo Bahoya w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. W tym czasie francuski skrzydłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.