Liverpool zainteresowany Brazylijczykiem. Kolejny wielki talent na radarze

Arne Slot

Vinicius Lira obserwowany przez Liverpool

Liverpool przygotowuje się do letniego okna transferowego, koncentrując się przede wszystkim na wzmocnieniu linii defensywnej. Problemy kadrowe w bieżącym sezonie pokazały, że klub potrzebuje większej liczby opcji, by skutecznie rywalizować na wszystkich frontach. Pozycja lewego obrońcy jest szczególnie monitorowana.

W kontekście możliwego odejścia Andy’ego Robertsona po wygaśnięciu kontraktu latem, The Reds szukają perspektywicznych talentów, którzy mogliby wzmocnić defensywę na lata. Na celowniku znalazł się Vinicius Lira. Jak podaje „Sport Witness”, Liverpool przygląda się 18-letniemu Brazylijczykowi pod kątem potencjalnego transferu.

Lira zyskał uznanie w Santosie od momentu odejścia Souzy do Tottenham Hotspur w styczniu. Od tego czasu regularnie otrzymuje szanse w pierwszym zespole i imponuje swoją dynamiką, szybkością oraz zdolnościami ofensywnymi, które sprawiają, że jest jednym z najciekawszych młodych zawodników brazylijskiego klubu.

W obecnym sezonie Vinicius Lira rozegrał już 12 meczów w pierwszym zespole Santosu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, a według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa młodego Brazylijczyka wynosi 4 miliony euro. W marcu 18-latek doznał poważnej kontuzji kolana, co może opóźnić jego transfer do Europy na późniejszy termin.