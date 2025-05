Liverpool i Trent Alexander-Arnold po sezonie zakończą współpracę. The Reds rozglądają się za następcą Anglika. Jednym z kandydatów do transferu jest Vanderson z AS Monaco - donosi "L'Equipe".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold oraz Arne Slot

Vanderson zastąpi Alexandra-Arnolda w Liverpoolu?

Liverpool sięgnął już po mistrzostwo Premier League. Drużyna prowadzona przez Arne Slota straci jednak kluczowe ogniwo. Wraz z końcem sezonie Anfield Road opuści Trent Alexander-Arnold, który nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Anglik wkrótce wzmocni Real Madryt, a The Reds już rozglądają się za jego następcą.

Z informacji przekazanych przez dziennik „L’Equipe” dowiadujemy się, że Liverpool znalazł jednego z kandydatów w rozgrywkach Ligue 1. W kręgu zainteresowań nowych mistrzów Premier League znalazł się Vanderson, który na co dzień reprezentuje barwy AS Monaco. The Reds zapewne będą wybierali między właśnie Brazylijczykiem a Jeremie Frimpongiem. Holender ostatnio też jest łączony z przeprowadzką na Anfield Road.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Vanderson jest niezwykle rozchwytywanym zawodnikiem. Przez długie miesiące gwiazdor AS Monaco był łączony z FC Barceloną. Zainteresowanie Dumy Katalonii zmalało, a całej sytuacji bacznie przygląda się właśnie Liverpool. Transfer 23-latka do The Reds byłby dla niego ogromnym krokiem w piłkarskiej karierze.

W obecnym sezonie Vanderson rozegrał 40 spotkań w koszulce AS Monaco. Brazylijczyk może się pochwalić dwoma trafieniami, a także pięcioma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 20 milionów euro.