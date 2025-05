Liverpool rusza po gwiazdę Bundesligi. Pokrzyżuje plany Barcelonie?

Liverpool oraz FC Barcelona powalczą o podpis Jeremiego Frimponga - donosi brytyjski serwis talkSPORT. Klauzula odstępnego wahadłowego Bayeru Leverkusen wynosi tylko 40 milionów euro, co jest promocyjną ceną za piłkarza tej klasy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jeremie Frimpong pożądany przez Liverpool oraz Barcelonę

Jeremie Frimpong najprawdopodobniej odejdzie z Bayeru Leverkusen w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego. 24-letni wahadłowy chce bowiem dołączyć do klubu z absolutnego topu i tym samym zrobić krok naprzód w swojej karierze. Wszystko wskazuje na to, że prawy obrońca nie będzie narzekał brak ofert, ponieważ wzbudza on ogromne zainteresowanie. Mianowicie, chrapkę na ściągnięcie bocznego defensora ma kilku europejskich gigantów.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „talkSPORT” wynika, iż w trakcie najbliższego okna transferowego do walki o podpis Jeremiego Frimponga staną Liverpool oraz FC Barcelona. Obie drużyny potrzebują nowego prawego obrońcy, dlatego skierowały swój wzrok na 24-latka. Przypomnijmy, że angielski klub szuka następcy Trenta Alexandra-Arnolda, zaś Katalończycy planują wreszcie ściągnąć godnego zmiennika dla przesadnie eksploatowanego Julesa Kounde.

Sprowadzenie Jeremiego Frimponga wiązałoby się z wyłożeniem na stół około 40 milionów euro, gdyż dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego, która jest zapisana w kontrakcie zawodnika z Bayerem Leverkusen. To promocyjna cena, biorąc pod uwagę klasę tego piłkarza. Dwunastokrotny reprezentant Holandii występuje w barwach ekipy Aptekarzy od stycznia 2021 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 11 milionów euro z Celticu Glasgow.

W trwającym sezonie rozchwytywany wahadłowy rozegrał 47 meczów, w których zdobył 4 bramki i zanotował 12 asyst. Holender ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo Bundesligi.