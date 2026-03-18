Liverpool może przeprowadzić kolejny wielki transfer. Na celowniku The Reds znalazł się Nicolo Barella z Interu Mediolan. Za włoską gwiazdę trzeba zapłacić nawet 80 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool w środowy wieczór stanie przed szansą, aby uratować jeszcze ten trudny sezon. Podopieczni Arne Slota zmierzą się z Galatasaray w rewanżowym meczu 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii jednak będą musieli odrabiać straty, ponieważ przegrali w pierwszym meczu rezultatem 0:1. The Reds jednak są faworytem do awansu. Zagrają teraz bowiem przed własną publicznością.

Tymczasem Ekrem Konur przekazuje bardzo ciekawie wieści transferowe z obozu Liverpoolu. Otóż mistrzowie Anglii mogą przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto z boisk Serie A. Otóż w kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Nicolo Barella z Interu Mediolan. Włoski pomocnik jest bacznie obserwowany przez skautów z Anfield Road.

Turecki dziennikarz zdradza, że Inter Mediolan może rozważyć oferty transferowe za Nicolo Barellę. Nerazzurri wycenili nawet swojego gwiazdora. Włoski klub oczekuje ofert w granicach 75-80 milionów euro. Tyle zatem musi wyłożyć na stół Liverpool, jeśli chce pozyskać reprezentanta Włoch.

Nicolo Barella w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoski pomocnik ma na koncie jedno trafienie, a także siedem asyst. Kontrakt 29-latka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.