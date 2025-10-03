Liverpool ma w planach wzmocnienie środka obrona. Jak się okazuje, The Reds zwrócili uwagę na ligowego rywala. Na ich radarze znalazł się Maxence Lacroix z Crystal Palace - informuje "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Maxence Lacroix wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool ma za sobą niezwykle udane wejście w sezon. The Reds szli jak burza, ale ich ostatnie mecze nie potoczyły się zgodnie z planem. Przed tygodniem mistrzowie Anglii przegrali w Premier League, a kilka dni podopieczni Arne Slota uznali wyższość Galatasaray w Lidze Mistrzów (0:1). Władze z Anfield Road natomiast już rozglądają się za wzmocnieniami.

Jednym z celów Liverpoolu jest wzmocnienie środka defensywy. W tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje „Football Insider”. Otóż mistrzowie Anglii obserwują kandydata do transferu. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Maxence Lacroix, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Wspomniane źródło zaznacza, że skauci Liverpoolu obserwowali ostatnio francuskiego defensora. Wysłannicy The Reds wystawili zawodnikowi pozytywne recenzje. 25-latek jest niewątpliwie jednym z wyróżniających się piłkarzy na swojej pozycji w całej Premier League. Czas pokaże, czy wychowanek FC Sochaux wyląduje na Anfield Road.

Maxence Lacroix w obecnym sezonie rozegrał już 11 spotkań w koszulce Crystal Palace. Francuski obrońca nie ma na koncie jeszcze trafienie, ale może się pochwalić jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Aston Villi.