Liverpool może latem ruszyć po nowego zawodnika do ataku z Serie A. Według wieści klub z Anfield Road jest gotowy przeznaczyć na transakcję mniej więcej 100 milionów euro.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marcus Thuram znalazł się na celowniku Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie zmierza po kolejne mistrzostwo Premier League. W każdym razie głównym celem The Reds jest to, aby namieszać w lidze angielskiej. Interesujące wieści w sprawie planów transferowych angielskiego klubu przekazał z kolei serwis Fichajes.net.

Znany portal o tematyce transferowej przekonuje, że Liverpool latem może ruszyć po napastnika z Serie A., Na liście życzeń The Reds znajduje się Marcus Thuram. Zawodnik aktualnie broni barw Interu Mediolan. 27-latek trafił do ekipy z Włoch w lipcu 2023 roku z Borussii M’gladbach na zasadzie wolnego transferu. Taki ruch okazał się strzałem w dziesiątkę.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Tylko w trakcie trwającego sezonu Thuram może pochwalić się bilansem 44 spotkań. Zdobył w nich 17 bramek i zaliczył też dziewięć asyst. Tym samym reprezentant Francji stał się wraz z Lautaro Martinezem postrachem bramkarzy i to nie tylko w Serie A. W najbliższym czasie Thuram będzie miał najpewniej możliwość, aby pokonać bramkarza FC Barcelony. Obie ekipy będą rywalizować ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów.

Aby transakcja z udziałem napastnika do angielskiej ekipy doszła do skutku, to chętny musi liczyć się z wydatkiem na poziomie mniej więcej 100 milionów euro. Na taką sumę swojego gracza wycenił Interu Mediolan. Niewykluczone, że Thuram miałby w ekipie z Anfield Road wypełnić lukę po Darwinie Nuniezie, którego przyszłość w klubie jest niepewna.

Czytaj także: Real Madryt planuje wzmocnić obronę! Arsenal straci lidera?