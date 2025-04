Real Madryt planuje wzmocnić obronę! Arsenal straci lidera?

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce mieć u siebie Williama Salibę

Real Madryt jest aktualnie rozczarowany odpadnięciem z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Arsenalem. Tym samym Królewscy kolejny raz w 2025 roku zawiedli oczekiwania swoich kibiców, bo kilka miesięcy temu nie dali rady wygrać Superpucharu Hiszpanii. Jednocześnie według serwisu Defensa Central władze Realu zaczęły pracować nad wzmocnieniem defensywy.

Źródło przekonuje, że prezydent klubu Florentino Perez ma zamiar w najbliższym czasie koncentrować się na budowie konkurencyjnego zespołu. Na radarze Realu znajduje się William Saliba. Zainteresowanie madryckiej ekipy nie jest już jednak tylko na etapie sondowanie. Defensa Central twierdzi, że stołęczny klub miał już osiągnąć ustne porozumienie z działaczami angielskiej ekipy w sprawie francuskiego defensora.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W trakcie ostatniego meczu Los Blancos z Królewskimi doszło do spotkania z udziałem działaczy obu ekip. W jego trakcie miało dojść do rozmów, których celem miało być omówienie warunków transferu Francuza. 24-latek ma umowę ważną z klubem z Londynu do końca czerwca 2027 roku.

26-krotny reprezentant Francji w tej kampanii wystąpił łącznie w 44 meczach. Strzelił w nich dwa gole. Okazję na poprawę bilansu będzie miał w niedzielę przy okazji potyczki Ipswich Town z Arsenalem w ramach 33. kolejki ligi hiszpańskiej.

Rynkowa wartość Saliby kształtuje się na poziomie 80 milionów euro.

Czytaj także: Atletico Madryt poluje na snajpera! Sensacja z Premier League?