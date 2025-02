Liverpool wytypował następcę Salaha. Gwiazdor Serie A gotowy na transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Lookman może zastąpić Salaha w Liverpoolu

Mohamed Salah nadal nie wyjaśnił swojej przyszłości. Kontrakt napastnika wygasa 30 czerwca 2025 roku i nie wiadomo, czy gwiazdor zdecyduje się na jego przedłużenie. W związku z tym Liverpool rozpoczął poszukiwania potencjalnego następcy.

The Reds liczą na to, że Salah zostanie i oczywiście prowadzą z nim rozmowy. Natomiast klub nie może sobie pozwolić na sytuację, w której Egipcjanin odejdzie, a w drużynie zabraknie odpowiedniego następcy. Według najnowszych doniesień kandydatem do zastąpienia napastnika stał się Ademola Lookman z Atalanty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jest to pokłosie decyzji Lookmana, który ma zamiar opuścić włoski klub. Nigeryjczyk udowodnił, że stać go na występy na najwyższym poziomie i zapewne liczy na transfer do dużo silniejszego zespołu. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 2026 roku, a więc dla Atalanty jest to ostatni dzwonek, aby sprzedać zawodnika za pokaźne pieniądze.

Lookman jest wyceniany na 55 milionów euro i prawdopodobnie mniej więcej tyle trzeba będzie zapłacić. Liverpool w ostatnich oknach transferowych nie szalał aż tak, a więc potencjalnie byłby gotowy na poważniejszy wydatek.