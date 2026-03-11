Liverpool wykłada wielkie pieniądze! Nie chce stracić gwiazdy

Liverpool wciąż próbuje powstrzymać swoją gwiazdę przed odejściem. Ibrahima Konate ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Gigant złożył mu nową, lukratywną ofertę.

fot. PA Images Na zdjęciu: Mac Allister i Konate

Liverpool się nie poddaje. Nowa oferta dla Konate

Liverpool w dalszym ciągu nie pogodził się z prawdopodobnym odejściem Ibrahimy Konate. Rozmowy w sprawie dalszej współpracy trwają od miesięcy, ale nie przyniosły przełomu. Francuz preferuje opuszczenie Anfield i dołączenie do innego europejskiego giganta. Media sugerowały, że chce podążyć drogą Trenta Alexandra-Arnolda, który w ramach wolnego transferu przeniósł się na Santiago Bernabeu.

Konate faktycznie znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Oprócz niego, z Liverpoolem rywalizują też Paris Saint-Germain czy Inter Mediolan. Te kluby są w stanie zaoferować zawodnikowi większe pieniądze, wciąż oszczędzając przy tym na bezgotówkowym transferze.

Odejście Konate byłoby potężnym osłabieniem dla Liverpoolu. Mimo jego niepewnej przyszłości, Arne Slot w dalszym ciągu regularnie z niego korzysta. Jest podstawowym stoperem i tworzy zgrany duet z Virgilem van Dijkiem. W tym sezonie uzbierał w sumie 39 występów, dwukrotnie trafiając do siatki.

Liverpool dalej próbuje przekonać go do pozostania. „Caught Offside” informuje, że otrzymał od klubu nową, lukratywną ofertę przedłużenia kontraktu. To kolejna próba, ale tym razem może zakończyć się sukcesem. Konate do tej pory nie wykluczał dalszej gry na Anfield, ale chciał poznać więcej opcji, tak aby móc dokonać właściwego wyboru.