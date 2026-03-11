Liverpool wykłada wielkie pieniądze! Nie chce stracić gwiazdy

15:47, 11. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Caught Offside

Liverpool wciąż próbuje powstrzymać swoją gwiazdę przed odejściem. Ibrahima Konate ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Gigant złożył mu nową, lukratywną ofertę.

Mac Allister i Konate
Obserwuj nas w
fot. PA Images Na zdjęciu: Mac Allister i Konate

Liverpool się nie poddaje. Nowa oferta dla Konate

Liverpool w dalszym ciągu nie pogodził się z prawdopodobnym odejściem Ibrahimy Konate. Rozmowy w sprawie dalszej współpracy trwają od miesięcy, ale nie przyniosły przełomu. Francuz preferuje opuszczenie Anfield i dołączenie do innego europejskiego giganta. Media sugerowały, że chce podążyć drogą Trenta Alexandra-Arnolda, który w ramach wolnego transferu przeniósł się na Santiago Bernabeu.

Konate faktycznie znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Oprócz niego, z Liverpoolem rywalizują też Paris Saint-Germain czy Inter Mediolan. Te kluby są w stanie zaoferować zawodnikowi większe pieniądze, wciąż oszczędzając przy tym na bezgotówkowym transferze.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Odejście Konate byłoby potężnym osłabieniem dla Liverpoolu. Mimo jego niepewnej przyszłości, Arne Slot w dalszym ciągu regularnie z niego korzysta. Jest podstawowym stoperem i tworzy zgrany duet z Virgilem van Dijkiem. W tym sezonie uzbierał w sumie 39 występów, dwukrotnie trafiając do siatki.

Liverpool dalej próbuje przekonać go do pozostania. „Caught Offside” informuje, że otrzymał od klubu nową, lukratywną ofertę przedłużenia kontraktu. To kolejna próba, ale tym razem może zakończyć się sukcesem. Konate do tej pory nie wykluczał dalszej gry na Anfield, ale chciał poznać więcej opcji, tak aby móc dokonać właściwego wyboru.