Liverpool wybrał następcę Konate. Gigant chce zawodnika ligowego rywala

18:53, 21. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Liverpool szuka następcy Ibrahimy Konate, którego kontrakt wygasa w czerwcu. Na radarze The Reds znalazł się Jaka Bijol z Leeds United - informuje "Football Insider".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jaka Bijol na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool może już pożegnać marzenia o zdobyciu tytułu mistrza Premier League w tym sezonie, a udział w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie nie jest jeszcze pewny. Obecnie The Reds zajmują szóste miejsce w tabeli. Priorytetem dla Arne Slot pozostaje wzmocnienie formacji defensywnej.

Kontrakt Ibrahimy Konate wygasa wraz z końcem sezonu i nic nie wskazuje na to, by został przedłużony. Na radarze Liverpoolu znalazło się kilka interesujących opcji. Według „Football Insider”, jednym z kandydatów jest Jaka Bijol, występujący w barwach Leeds United. Słoweński defensor dołączył do klubu z Premier League latem ubiegłego roku z Udinese za 18 milionów euro. Po kilku miesiącach jego wartość znacząco wzrosła, a władze z Elland Road mogą oczekiwać wysokiej kwoty za swojego zawodnika.

69-krotny reprezentant Słowenii w tym sezonie rozegrał 17 meczów, zanotował jedno trafienie i dołożył dwie asysty. Bijol znajduje się w szczytowej formie. Wcześniej grał m.in. dla CSKA Moskwa i Hannoveru 96.

Warto dodać, że Liverpool zakontraktował zimą Jeremy’ego Jacqueta z Rennes za około 63 mln euro, ale francuski defensor zasili szeregi klubu dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Na Anfield nie muszą martwić się o przyszłość Virgila van Dijka, ponieważ Holender ma umowę obowiązującą do 2027 roku.

