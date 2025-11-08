Liverpool wskazał priorytet. To byłby hit transferowy

Liverpool wskazał priorytet na przyszłe letnie okno transferowe. Z informacji serwisu CaughtOffisde wynika, że na listę życzeń trafił Sven Botman. Obrońca jest gotowy na przejście do większego klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sven Botman priorytetem Liverpoolu na letnie okno transferowe

Liverpool po imponującym ostatnim oknie transferowym wciąż myśli o kolejnych wzmocnieniach. W przyszłym roku jednym z głównych celów ma być sprowadzenie środkowego obrońcy. Wszystko przez niepewną przyszłość Ibrahimy Konate, któremu wygasa kontrakt. W minione lato byli blisko, aby sfinalizować transakcję z udziałem Marca Guehiego, lecz finalnie transfer spalił na panewce.

Choć umowa reprezentanta Anglii wygasa w czerwcu 2026 roku, więc The Reds mogą sprowadzić go za darmo, to na Anfield Road dokonano zmiany planów transferowych. Guehi nie jest już postrzegany jako kandydat numer jeden. Priorytetem stał się transfer innego stopera, który również występuje na boiskach Premier League.

Z informacji przekazanych przez serwis CaughtOffside wynika, że na szczycie listy życzeń znalazł się Sven Botman. Reprezentant Holandii jest związany z Newcastle, które nie ukrywa, że chce zatrzymać piłkarza. Natomiast obrońca cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz Liverpoolu obserwuje go również Chelsea. Jednocześnie sam zawodnik jest otwarty na transfer do większego klubu.

Botman trafił do Anglii latem 2022 roku z Lille. Od tego czasu rozegrał 89 spotkań, zdobywając 2 gole. Kontrakt ze Srokami obowiązuje go do czerwca 2027 roku, a niebawem ma dostać propozycję przedłużenia umowy.