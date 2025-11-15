Liverpool wskazał następcę Van Dijka. To gwiazda ligowego rywala

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Micky van de Ven w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool broni w tym sezonie mistrzowskiego tytułu w Anglii, jednak forma znacząco odbiega od oczekiwań. W październiku zespół Arne Slota wpadł w poważny kryzys, z którego wciąż nie potrafi się wydostać. The Reds zajmują dopiero 8. miejsce w tabeli Premier League, a w 11. kolejkach ponieśli już pięć porażek.

Choć Virgil van Dijk w kwietniu przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku, w klubie zdają sobie sprawę, że jego najlepsze lata powoli mijają. Presja i intensywność gry w Premier League odbijają się na 34-letnim obrońcy, dlatego władze Liverpoolu intensywnie rozglądają się za jego następcą.

Według „ESPN”, idealnym kandydatem do przejęcia roli lidera defensywy ma być Micky van de Ven, obecnie kluczowy stoper Tottenhamu Hotspur. 24-letni reprezentant Holandii od momentu transferu do północnego Londynu prezentuje wysoki poziom. Jego szybkość, siła fizyczna i zdolność do wyprowadzania piłki miałyby idealnie pasować do stylu gry The Reds.

Problemem może być jednak stanowisko Tottenhamu, który nie zamierza łatwo rozstawać się z jednym ze swoich najważniejszych zawodników. Van de Ven trafił drużyny w sierpniu 2023 roku z VfL Wolfsburg za milionów euro, a jego wartość od tamtej pory znacząco wzrosła.

W bieżących rozgrywkach środkowy obrońca rozegrał 16 spotkań i zdobył sześć bramek, co jest imponującym wynikiem dla piłkarza na tej pozycji. Jego dalszy rozwój sprawia, że kluby z europejskiej czołówki coraz uważniej przyglądają się jego sytuacji.