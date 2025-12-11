Liverpool wskazał następcę Salaha. Gigant przygotowuje wielki transfer

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bradley Barcola może zastąpić Mohameda Salaha na Anfield

Liverpool zmaga się z poważnymi problemami w związku z Mohamedem Salahem, który publicznie skrytykował trenera Arne Slota. Egipcjanin został odsunięty od składu na mecz Ligi Mistrzów z Interem w Mediolanie. Wszystko wskazuje na to, że 33-latek nie wystąpi w najbliższym meczu 16. kolejki Premier League z Brighton. Po tym spotkaniu Salah wyjedzie na Puchar Narodów Afryki, a niewykluczone jest, że w styczniu opuści Anfield, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie z klubem.

Włodarze The Reds już rozpoczęli wstępne rozmowy w sprawie potencjalnego zastępstwa Salaha. Jednym z głównych kandydatów jest skrzydłowy Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. Transfer Barcoli będzie trudny do realizacji przez fakt, że PSG woli zatrzymać 23-latka w składzie i rozważa przedłużenie jego obecnej umowy, która obowiązuje do 2028 roku.

Mimo to Barcola, który zmaga się z dużą konkurencją w PSG, mógłby być otwarty na zmianę otoczenia. Jego szybkość, umiejętności techniczne i zdolność do strzelania z dystansu sprawiają, że jest atrakcyjnym kandydatem dla Liverpoolu. W tym sezonie 23-latek zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Jednak zastąpienie takiej legendy jak Salah nie będzie łatwe. Egipcjanin w 420 występach na Anfield zdobył łącznie 250 bramek. Mistrzowie Anglii muszą znaleźć zawodnika, który nie tylko będzie w stanie zdobywać bramki, ale także wpasuje się w dynamiczny styl gry drużyny Arne Slota.