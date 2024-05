Leny Yoro to jeden z największych talentów w Europie. Młodziutkiego defensora na liście życzeń mają sami giganci. Do rywalizujących o niego Realu Madryt i PSG dołącza Liverpool - donosi "Le Parisien".

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Francuski talent trafi do Liverpoolu?

Leny Yoro zaliczył znakomity sezon w barwach Lille. Zaledwie 18-letni obrońca wywalczył miejsce w podstawowym składzie, będąc jednym z najlepszych na tej pozycji w całej Ligue 1. Łącznie zaliczył 44 występy, biorąc także pod uwagę rozgrywki europejskie. To wystarczająca próbka, aby określić, że młodzieżowy reprezentant Francji dysponuje olbrzymim talentem. Jest jednym z najbardziej rozchwytywanych nastolatków w Europie.

Od dłuższego czasu Yoro jest łączony z Realem Madryt. Jego marzeniem ma być ponoć gra na Santiago Bernabeu, dlatego traktuje zainteresowanie Królewskich jako priorytet. Wydawało się, że mistrzowie Hiszpanii będą dążyć do realizacji tej transakcji, choć ostatnie medialne doniesienia sugerują, że planują się wstrzymać. Wszystko za sprawą rosnących oczekiwań finansowych Lille. Kontrakt Yoro obowiązuje tylko jeszcze przez rok, więc kwoty na poziomie 80-90 milionów euro wydają się być wzięte z kosmosu.

Nie może jednak dziwić, że francuski klub ustala taką cenę za swój talent, widząc, jak wielkie zainteresowanie generuje. O zawodnika zabiega także Paris Saint-Germain, które szczegółowo monitorowało jego rozwój w sezonie 2023/2024.

Nie są to jedyne dwa kierunki, które może obrać 18-latek. Do rywalizacji włączył się także Liverpool. Zdaniem “Le Parisien”, The Reds określili go wymarzonym rozwiązaniem długoterminowym i docelowym następcą coraz starszego Virgila van Dijka. Kwota transferu Yoro może sięgnąć aż 100 milionów euro, o czym informują krajowe media. Liverpool i PSG liczą, że wykorzystają wątpliwości Realu Madryt i sprowadzą utalentowanego piłkarza do siebie.

