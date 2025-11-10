Liverpool widzi w nim wielką gwiazdę! To on zastąpi Salaha?

Liverpool monitoruje rynek w poszukiwaniu następcy Mohameda Salaha. Może zdecydować się na transfer wewnątrz Premier League, gdyż na celowniku znalazł się Yankuba Minteh.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Gwiazda Brighton zastąpi Salaha? To cel Liverpoolu

Liverpool tego lata mocno przebudował ofensywę, sprowadzając za olbrzymie pieniądze Floriana Wirtza, Alexandra Isaka oraz Hugo Ekitike. Liderem tej formacji w dalszym ciągu jest Mohamed Salah, choć obecny sezon w jego wykonaniu nie jest udany. Egipcjanin przyzwyczaił do zdecydowanie większej skuteczności, zaś w ostatnich miesiącach mylił się zbyt często.

Niewykluczone, że ten sezon będzie dla Salaha ostatnim na Anfield. Wiele zależy od tego, jak zakończy się dla Liverpoolu, a także co postanowi sam gwiazdor, którego po raz kolejny spróbują skusić Saudyjczycy. Wizja astronomicznych zarobków może go przekonać do odejścia, dlatego mistrzowie Anglii muszą stale monitorować rynek w poszukiwaniu jego ewentualnego następcy.

Liverpool był latem łączony chociażby z Rodrygo, ale to nie jest dobry trop. Gigant myśli bardziej o transferze wewnątrz Premier League, rozpatrując chociażby kandydaturę Anthony’ego Gordona. „Football Insider” twierdzi, że najnowszą opcją stał się Yankuba Minteh, w którym władze klubu widzą potencjalną gwiazdę drużyny. Zawodnik Brighton jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 35 milionów euro.

Z pewnością nazwisko Minteha nie wzbudza zachwytów wśród kibiców, ale Liverpool jest znany z tego, że potrafi wycisnąć więcej z zawodników, wobec których nie ma wielkich oczekiwań. Brighton na ten moment nie chce jednak słyszeć o sprzedaży skrzydłowego.