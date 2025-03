Liverpool celuje w wielkie nazwisko. To on może zastąpić van Dijka

fot. Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Gwiazda Interu marzeniem Liverpoolu

Virgil van Dijk w dalszym ciągu nie przedłużył wygasającej umowy z Liverpoolem. Choć obie strony chcą dojść do porozumienia, od wielu miesięcy nie udało się osiągnąć jakichkolwiek postępów. Z każdym tygodniem odejście gwiazdora jest coraz bardziej prawdopodobne. Dla giganta z Anfield zatrzymanie van Dijka wciąż jest uważane za priorytet, ale trwają przygotowania do ewentualnego rozstania. W przypadku pożegnania van Dijka, Liverpool zamierza sprowadzić następcę z najwyższej półki. Wymarzonym kandydatem jest Alessandro Bastoni, który na przestrzeni lat wyrósł na jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie.

Przekonanie Bastoniego do przeprowadzki na Anfield byłoby niezwykle trudnym wyzwaniem. To absolutna gwiazda Interu Mediolan i twarz całego projektu. Włoski gigant ma po swojej stronie wszelkie argumenty – umowa Bastoniego obowiązuje do 2028 roku, a on sam nie zamierza naciskać na transfer. Liverpool uważa z kolei, że sprowadzenie go wzmocniłoby grę całej defensywy – to piłkarz o idealnej charakterystyce dla Arne Slota.

Oczywiście ten ruch wiązałby się z potężnym wydatkiem, ale Liverpool jest na niego przygotowany. “Football Insider” informuje o kwocie przekraczającej 60 milionów funtów.

W tym sezonie Bastoni zaliczył już 41 występów we wszystkich rozgrywkach. 25-letni defensor cieszy się całkowitym zaufaniem Simone Inzaghiego. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro.