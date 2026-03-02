Liverpool wytypował cel transferowy. Na radarze The Reds znalazł się Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt. Niemiecki defensor jest wyceniany na 65 milionów funtów - przekazuje serwis "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Nathaniel Brown celem Liverpoolu

Liverpool zawodzi w tym sezonie. W minionym letnim okienku mistrzowie Anglii wydali fortunę na wzmocnienia, ale nie poszły one w parze z dobrymi wynikami. Większość nowych nabytków The Reds wciąż nie potrafi odnaleźć się na angielskich boiskach. Władze z Anfield Road ma świadomość, że mogą zakończyć kampanię bez trofeum, więc zaczynają pracować na rynku transferowym.

Jednym z celów Liverpoolu na zbliżające się lato jest wzmocnienie lewej części defensywy. The Reds nie są w pełni zadowoleni z Milosa Kerkeza, a Andy Robertson może zmienić barwy klubowe. Trop mistrzów Anglii prowadzi do Bundesligi. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Nathaniel Brown, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Liverpool będzie musiał jednak sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić niemieckiego defensora. Zawodnik jest wyceniany na 65 milionów funtów. Warto podkreślić, że The Reds nie są jedynym zespołem, który ma na oku wychowanka FC Nurnberg. 22-latek jest również łączony z Arsenalem.

Nathaniel Brown w trwającym sezonie błyszczy w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Reprezentant Niemiec ma na koncie 32 występy. Udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.