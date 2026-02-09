Liverpool szuka prawego obrońcy. Włoch przykuwa uwagę giganta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Michael Kayode celem Liverpoolu. The Reds planują letni transfer

Liverpool z konieczności korzystał w ostatnim czasie z Dominika Szoboszlaia na prawej stronie boiska. Węgier w meczu z Manchesterem City w Premier League wpisał się na listę strzelców, jednak później obejrzał czerwoną kartkę. Latem władze klubu z Anfield planują pozyskanie nominalnego prawego obrońcy.

Według doniesień serwisu sportsboom.com, wybór Arne Slota padł na Michaela Kayode z Brentfordu. 21-letni zawodnik początkowo dołączył do klubu z Gtech Community Stadium na zasadzie wypożyczenia z Fiorentiny w styczniu 2025 roku, a transfer został sfinalizowany w maju za kwotę 17,5 mln euro.

Kayode imponuje przede wszystkim długimi podaniami, energicznymi rajdami po skrzydle oraz ogromną pracowitością. Jego występy przykuły uwagę Slota, który widzi w nim potencjalne wzmocnienie drużyny w obliczu problemów zdrowotnych Jeremie’ego Frimponga i Conora Bradleya.

Rosnąca forma młodzieżowego reprezentanta Włoch nie umknęły również innym klubom Premier League. Sytuację obrońcy uważnie monitorują m.in. Manchester City, Manchesteru United oraz Newcastle United. Bayern Monachium także umieścił Włocha na liście życzeń.

W bieżącym sezonie Kayode rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Serwis Transfermarkt.de wycenia defensora na 27 mln euro. Jego kontrakt w Brentfordzie obowiązuje do czerwca 2030 roku. Kayode jest wychowankiem Starej Damy.