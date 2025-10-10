Liverpool szuka nowego obrońcy. Gigant wytypował główny cel

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Zeno Debast łączony z Liverpoolem

Liverpool przed październikową przerwą reprezentacyjną stracił fotel lidera Premier League po dwóch porażkach z rzędu. Nowym liderem został Arsenal, który celuje w pierwsze mistrzostwo Anglii od sezonu 2003/04. Zespół Arne Slota już teraz planuje ruchy transferowe na zimowe okno, koncentrując się na wzmocnieniu środka obrony.

Na liście życzeń holenderskiego menedżera znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace, który latem przyszłego roku będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Według informacji portugalskiego dziennika „Record”, aktualni mistrzowie Anglii poważnie rozważają sprowadzenie Zeno Debasta. 21-letni reprezentant Belgii znakomicie spisuje się w barwach Sportingu Lizbona.

Belg dołączył do portugalskiego giganta w lipcu 2024 roku z Anderlechtu, a kwota transferu wyniosła około 15 milionów euro. Klub z Brukseli zachował prawo do 15 proc. zysku z ewentualnej przyszłej sprzedaży, dlatego uważnie śledzi rozwój swojego wychowanka.

W barwach Sportingu 21-latek rozegrał już 59 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, co oznacza, że portugalski klub może żądać za niego wysokiej kwoty odstępnego. Portal Transfermark.de wycenia Belga na 30 milionów euro.

Liverpool wkrótce może stanąć przed koniecznością przebudowy bloku obronnego. Przyszłość Ibrahima Konate pozostaje niepewna, gdyż jego kontrakt wygasa w przyszłym roku. Z kolei Virgil van Dijk, który zbliża się do końca kariery na najwyższym poziomie, może w niedalekiej przyszłości potrzebować następcy. Dlatego klub z Anfield już teraz planuje sukcesję w obronie.