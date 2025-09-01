Liverpool dopiął swego
Na tę wiadomość czekali wszyscy sympatycy Premier League, ale przede wszystkim kibice mistrzów Anglii. Liverpool potwierdził – Alexander Isak oficjalnie przeniósł się na Anfield Road. Saga transferowa z udziałem napastnika Newcastle trwała niemal do ostatnich minut okienka transferowego. The Reds opublikowali oficjalny komunikat już po jego zamknięciu.
Isak, który w poprzednim sezonie strzelił aż 23 gole w 34 spotkaniach Premier League, postanowił wykonać kolejny krok w swojej karierze. Gdy Liverpool wyraził zainteresowanie pozyskaniem 25-latka, ten od razu poprosił klub o możliwość odejścia. Jednak Sroki nie zamierzały sprzedawać swojej gwiazdy, a przynajmniej nie nie za kwotę poniżej 125 milionów funtów, czyli blisko 150 milionów euro.
Szwed, wobec początkowego sprzeciwu Newcastle, wręcz wymusił swoją przeprowadzkę do czerwonej części Merseyside. The Reds, sprowadzając napastnika na Anfield Road, pobije rekord transferowy Premier League.
Liverpool w tym okienku, oprócz Isaka, pozyskał już takich piłkarzy, jak Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez czy Jeremie Frimpong. Mistrzowie kraju na transfery wydali łącznie 484 miliony euro.