Liverpool wkrótce może rozstać się z Mohamedem Salahem. The Reds szukają następcy Egipcjanina. Na ich celowniku znaleźli się Antoine Semenyo (Bournemouth) i Anthony Gordon (Newcastle United) - donosi "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Anthony Gordon i Antoine Semenyo pod obserwacją Liverpoolu

Liverpool nie znajduje się w dobrym położeniu. Mistrzowie Anglii zaliczyli świetne wejście w sezon, ale obecnie prezentują fatalną formę. Przed tygodniem The Reds ponieśli bolesną porażkę z Manchesterem (1:2). Natomiast w sobotni wieczór podopieczni Arne Slota przegrali z Bournemouth (2:3). Kryzys zatem dopadł drużynę prowadzoną przez holenderskiego szkoleniowca.

Ostatnio głośno w kontekście Liverpoolu zrobiło się w sprawie Mohameda Salaha. Egipcjanin lada moment może rozstać się z The Reds. Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu mistrzów Anglii przekazuje „Football Insider”. Otóż władze z Anfield Road wytypowali dwóch możliwych następców 33-latka. Na ich radarze znaleźli się Antoine Semenyo z Bournemouth oraz Anthony Gordon, który na co dzień reprezentuje barwy Newcastle United.

Trudno wskazać, który zawodnik bardziej przydałby się Liverpoolowi, ponieważ prezentują odmienny styl gry. Antoine Semenyo jest łowcą goli i charakterystyką przypomina Mohameda Salaha. Anthony Gordon natomiast bazuje na swojej szybkości oraz umiejętności angażowania innych zawodników w akcje ofensywne. Czas pokaże, kto finalnie zastąpi Egipcjanina.

Mohamed Salah reprezentuje barwy Liverpoolu od 2017 roku. Dotychczas skrzydłowy rozegrał 414 spotkań w koszulce The Reds. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 249 trafień, a także 116 asyst.